Karina Milei presentó el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en Provincia: "Esto es kirchnerismo o libertad"

“Como presidente del partido de LLA a nivel nacional quiero agradecer a todos los que están acá, quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerzas e ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo”, indicó durante la conferencia de prensa con la que se enmarcó el anuncio.

Luego, en otro tramo de su discurso, Karina Milei consideró que el kirchnerismo “está atrincherado" en la provincia de Bueno Aires y agregó: “Ahora va a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos, vamos a dar la batalla y le vamos a ganar para terminarlo para siempre. Esto es kirchnerismo o libertad”.

Tras la palabra de la hermana del presidente Javier Milei fue el turno del titular de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, quien señaló: “Es un día muy especial para nosotros. Nos llena de orgullo haber trabajado con la gente del PRO pensando en una dinámica distinta para PBA. Un acuerdo que se ha basado en las ideas de la libertad”.

El kirchnerismo llevó a la Argentina a la decadencia absoluta y hoy se encuentra atrincherado en la provincia de Buenos Aires.



Junto con el PRO entendimos que no hay lugar para especulaciones: unimos fuerzas para terminar con el populismo, de una vez y para siempre.





Y sostuvo: " Venimos a formalizar un trabajo que viene llevando mucho tiempo. Esto pone en valor un sentimiento común. No hay esfuerzo mayor, porque este es el camino. No hay lugar para los tibios“. Por otro lado, cuando respondió preguntas de la prensa, Pareja señaló que una victoria en el territorio bonaerense “es el objetivo” y remarcó que el presidente les pidió eso. “Le pedimos a la gente que vaya a votar y se manifieste en contra de lo que vive todos los días. Vamos a ofrecerles a los mejores de todos nosotros”, continuó.

En tanto, quien estuvo por el lado del PRO fue Cristian Ritondo, presidente del partido en Provincia. “Creo que es un día de mucha esperanza de los bonaerenses. Está la esperanza de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad y el orden”, consideró.

“Vamos a llevar adelante el compromiso en ese bolsón de populismo que es la provincia de Buenos Aires, para que también se viva en orden y libertad. Gracias a cada uno de los intendentes y dirigentes que acompañaron este acuerdo”, completó en la presentación de la alianza, con agradecimientos tanto para Pareja como para la propia Karina Milei.

En ese sentido, a la hora de responder preguntas, Ritondo habló sobre la situación con los intendentes y su influencia en el armado de las listas, uno de los puntos que ponía en tensión la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza. “Nunca creó tanta expectativa la creación de un frente electoral. Esto habla a las claras de la posibilidad de que le ganemos al populismo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a discutir capacidades y quién nos representa mejor en la alianza del PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires”, respondió.

UN DÍA HISTÓRICO PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Hoy unimos fuerzas con La Libertad Avanza para derrotar al populismo y empezar a reconstruir la provincia. Aprendimos de los errores del pasado. No venimos a repetir el 2023, venimos a corregirlo. Porque entendimos algo que la…

Y continuó: “Es la consolidación de un trabajo que no empezó hoy, no hace dos días que nos conocemos. Es un equipo que empezó a formarse y consolida el trabajo que veníamos haciendo. Tenemos claro lo que no queremos, nos vamos a poner de acuerdo. Queremos hacer una elección para ganar. Esperamos estar a la altura de lo que el bonaerense espera de nosotros”.

Justamente, este miércoles se supo que el partido amarillo logró ordenar su interna al anunciar que los 13 intendentes del partido se sumarán en bloque al flamante frente electoral que se armó de cara a las próximas elecciones.