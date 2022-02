"Las escuelas de intensificación existen desde el año 2003. Es decir, desde que Daniel Filmus era ministro de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que los preceptores den clase en las horas libres está en el reglamento escolar que data del año 1983. Nosotros también pedimos más puestos de trabajo. El problema no son tanto los anuncios sino que nunca concretan nada más allá de la conferencia de prensa. Lo grave es que hay 57.000 chicos sin vacantes que no tienen escuela de intensificación en idioma ni escuelas de jornadas simple ni de jornada completa ni un pupitre ni una maestra ni nada", dijo Eduardo López, secretario general adjunto del gremio.

López explicó que las escuelas de intensificación en idiomas o bilingües "son escuelas de jornada completa muy buenas que se empezaron a hacer en las época en la que sobraban vacantes y como forma de captar matrícula. Cada puesto de trabajo es bienvenido, pero lo que falta es llevar a la práctica lo que se anuncia y este miércoles no se anunció nada nuevo”, afirmó el docente y dirigente, y agregó que no hubo ningún acto administrativo para designar nuevos docentes. "Lo que hay es flyer", dijo.

En cuanto al anuncio de que la secundaria dejará de tener horas libres, y que cuando falte un profesor, ese tiempo va a ser destinado al aprendizaje de matemática o inglés, López señala: "Ya existe el sistema de cubrir a los docentes que faltan, se llaman ATP, ayudante de trabajos prácticos. Si yo falto, me cubre un ayudante. Y los preceptores pueden dar clase desde hace 11 años, ese no es el problema".

"Y faltan maestros porque es una profesión mal paga y maltratada, nadie quiere ser docente salvo en los casos en los que, como mis hijas, se criaron en una casa de familia docente (Angélica Graciano, la compañera de López, es la secretaria general de UTE) y las convencimos nosotros. Pero hoy es una profesión vocacional, es muy raro que a una chica de 15 años los padres le recomienden que para estar bien acomodados en la vida elijan la carrera docente", explicó luego.

UTE sostiene hace años la necesidad de contratar a los denominados maestros itinerantes. Funcionan para cubrir suplencias en primaria, por distrito. En pandemia lograron que nombren a algunos, pero no son suficientes y necesitan la ampliación. "Un colectivero no va y hay uno suplente, pero los maestros no tienen suplentes", dijo López.

Y finalizó: "Lo que él (por Larreta) anuncia ya está inventado, hay que concretarlo. Y lo que dice que es nuevo no sabemos si lo es porque no hay acto administrativo, no están las designaciones".