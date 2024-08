Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado para retrotraer el aumento de las dietas

El incremento automático está atado en la actualidad a las subas salariales de los empleados legislativos, algo que fue votado en el recinto en abril pasado, lo implicaría que los sueldos se incrementen un 6,6 por ciento. Esto generó un escándalo y críticas de todo el arco político, incluido el presidente, Javier Milei, quien los acusó de "estafadores".

En ese contexto, y en medio de la interna que atraviesa con la Casa Rosada y las críticas que recibió por el incremento en los sueldos de los representantes provinciales, la presidenta del Senado aprovechó la acción para despegarse. "Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos", escribió Villarruel en su cuenta X.

Embed Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política… pic.twitter.com/7aZlwgS6l0 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 20, 2024

En esa línea, continuó: "De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos".

Durante la mañana de este martes, los jefes de todas las bancadas decidieron dar marcha atrás con el incremento y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.

El martes último, en la reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidió posponer la sesión por jubilaciones -será el jueves-, la definición de la paritaria para todos los agentes que trabajan en el Congreso fue adelantada por Villarruel. También estaba al tanto de todo esto su par de Diputados, Martín Menem. Allí, los legisladores cobran menos en mano y utilizan otra mecánica.

Durante dicho encuentro, se mencionó la posibilidad de desengancharse de la suba en cuestión. En abril pasado, varios bloques y legisladores -opositores y oficialistas- presentaron notas para no aceptar el aumento votado en el recinto -no es posible llevarlo a cabo-; otros, deslizaron en medios provinciales que lo donarían. No obstante, en la reunión del martes último, los representantes de las distintas bancadas no emitieron opinión alguna.