Victoria Villarruel, sobre el diálogo con Reino Unido por Malvinas: "¿Nos toman por tontos?"

La canciller Diana Mondino había anunciado el martes último un acuerdo con el Reino Unido para la reanudación del vuelo semanal desde San Pablo a las Islas Malvinas que realizabauna escala mensual en Córdoba y que había sido discontinuado en 2018.

"Todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación", consideró la titular del Senado a través de una publicación en sus redes sociales.

Ese acuerdo, planteó Villarruel, "propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con VISA y pasaporte? ¿Nos toman por tontos?", expresó. Según dijo, "ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1839759090131869698&partner=&hide_thread=false Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.



La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

Para Villarruel, "resulta insólito que mientras los Estados Unidos nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio".

"Estas no son palabras contra nuestro Gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran Nación. Porque somos amigos de todos, pero primero de la Patria", aclaró.

También la organización de un "viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan".

Mondino respaldó el acuerdo con Reino Unido para reanudar los viajes a Malvinas

La canciller Diana Mondino respaldó el acuerdo que trazó con Reino Unido para reanudar los viajes desde la Argentina a las Islas Malvinas al asegurar que "la soberanía está totalmente resguardada".

Si bien aclaró que no se trata de un entendimiento formal, insistió en que el Gobierno mantiene "la convicción de que las Malvinas son y serán argentinas" por eso apuestan a "poder tener una relación más fluida". "Hay una cuestión emotiva, a pesar de los años y hay familiares que no han podido saludar a sus seres queridos. Vamos a hacer un programa de identificación, he hablado con la Cruz Roja en Ginebra, como terceros independientes y especializados", detalló en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: "Otra cosa que vamos a hacer es un vuelo de familiares a las islas, es una cuestión completamente humana. La soberanía está totalmente resguardada".

Respecto a la ausencia del tema en el discurso que pronunció el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), la canciller aclaró: "El tema que se está tratando en este momento es el terrorismo, el conflicto en Rusia, Ucrania, en Israel y Gaza, la crisis de Venezuela, esos son los temas que le preocupan a la comunidad internacional".

"Hemos hecho una presentación donde se mantiene el doble apoyo. Hicimos la mención y solicitamos que la Argentina e Inglaterra negocien al respecto", resaltó además.

Mondino y Lammy se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mondino y Lammy se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Luego de que la funcionaria acordara con su par británico, David Lammy, la reanudación del vuelo semanal desde San Pablo a las Islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba y había sido discontinuado en 2020, insistió: "Esto no afecta la soberanía. Si las islas son argentinas, cómo un argentino no puede ir a nuestro territorio".

Para Mondino, los kepler "son habitantes que tiene ocupado el territorio argentino", pero remarcó que el paraguas impone evitar discutir sobre la soberanía del territorio, para avanzar "sobre otros temas en los que tenemos que tener una relación activa". .