Victoria Villarruel homenajeó a Isabel Perón en el Día de la Lealtad: "Vicepresidente como yo y argentina bien nacida"

"Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. vicepresidente como yo y argentina bien nacida", publicó Villarruel en su cuenta de X.

En las fotos se las ve a ambas distendidas en un encuentro informal, en el que posan con obsequios personales de "Isabelita" y se toman las manos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1846977549739479386&partner=&hide_thread=false Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura pic.twitter.com/NA7Aw6k1DT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Villarruel se comunicó con Martínez, quien aceptó el encuentro en Madrid. "En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", destacó Villarruel, en una publicación que podría ser leída como una señal hacia un sector del peronismo que quiere acercar posiciones con la titular del Senado.

Villarruel viene de culminar una gira por Europa que la llevó el lunes último a reunirse en el Vaticano con el papa Francisco, quien le alentó a "no aflojar".

Villarruel lanzó una indirecta a Cristina Fernández de Kirchner, al marcar que la primera presidenta mujer elegida en Argentina fue María Estela Martínez de Perón, que acompañó a su esposo Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales de 1973.

Luego de a muerte de Perón el 1 de julio de 1974, "Isabel" asumió la presidencia y gobernó hasta el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe militar.

La titular del Senado viene de recibir guiños del senador peronista José Mayans y del ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, que esta tarde tenía previsto encabezar un acto propio por el Día de la Lealtad.

image.png

El Gobierno evalúa demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social que tiene la efigie de Evita

El Gobierno evalúa demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social que se encuentra en plena Avenida 9 de Julio y desde 2011 lleva dos efigies de María Eva Duarte de Perón.

Se trata de la sede donde funcionó el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente denominado de Capital Humano.

Luego de haber cambiado oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) por Palacio Libertad, un influyente funcionario de la gestión de Javier Milei reveló a periodistas acreditados en la Casa Rosada que la iniciativa sobre el edificio de Capital Humano está en carpeta, aunque no se concretaría en el corto plazo. La sede, que originalmente alojó al Ministerio de Obras Públicas y también al Ministerio de Salud, se encuentra en medio de la traza de la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires.

"No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", sostuvo el dirigente libertario.

Y continuó: "Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades". Consultado sobre el hecho de revelar esta iniciativa contra la efigie de Eva Perón justo en las horas previas a la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, respondió que "no es que queremos invisibilizar al peronismo". Y de inmediato, profirió una chicana: "Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros".