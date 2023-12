YPF y Axion se sumaron a la suba del 37% en los combustibles

A partir de los anuncios del martes del ministro de Economía, Luis Caputo, llevando el dólar oficial a los 800 pesos, los precios de todos los rubros empezaron a recibir importantes subas. Uno de ellos fue el de los combustibles, con la empresa Shell a la cabeza, en un 37%.

Este jueves, se sumaron la estatal YPF y Axion, que aplicaron también un 37% de aumento a sus productos, generando un gasto mayor para los conductores de los vehículos e impactando de inmediato en los rubros de logística y transporte.

En consecuencia, el litro de nafta súper en YPF pasó de $404 a $553 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la súper llegó a 614 pesos.

Las otras petroleras también subieron en similar porcentaje. Shell fue la primera y así el litro de nafta súper en las estaciones de servicio de la petrolera Raizen pasó de $439 a $587y la premium trepó a $704.

Así, desde el primer de noviembre los combustibles acumulan un incremento del 77%.

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55%, seguida por Shell con 23% y Raizen con 20%.

El incremento en los combustibles responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde ayer se ubica en los $800 por dólar.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro.

En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $825.

Horacio Marín asume la presidencia de YPF

El Directorio de YPF aprobará este jueves la designación de Horacio Marín como presidente de la petrolera, en el marco de una reunión en la que también se modificará el actual estatuto de la compañía para que también pueda ejercer el rol de director ejecutivo o CEO.

El temario de la reunión contempla la la salida del antiguo directorio y la formalización de los nuevos integrantes del cuerpo, quienes tendrán a su cargo la elección del presidente.

En el mismo acto se solicitará el cambio de estatuto que permitirá a Marín ocupar también el rol de CEO, lo que se deberá comunicar a la Bolsa de Nueva York y a la Comisión Nacional de Valores, un trámite que se estima se terminará de habilitar a fines de enero próximo.