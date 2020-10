Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

Star In You - Princesa Dulzona

Most Improved - Milagrosa Yield

OLD KEY WEST

Sidney`s Candy - Up One Step

UP TOWN

Sixties Icon - The Best Queen

THE BEST KING

4P

0P

7S

4S

12

TOLE TOLE

K.Banegas

4 57

Most Improved - All In

M.A.Gomez