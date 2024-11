Acción para los equipos de la región en el Seven M15 masculino

El Rojo mostró su jerarquía durante la ronda inicial, siendo muy fuerte en ataque y especialmente sólido en defensa, pero en los play-off tocó un itinerario complejo, con adversarios de mucha templanza, y si bien se logró despachar a La Plata en octavos de final, ya en el lote de los mejores ocho conjuntos de la competencia se dio el tropezón.

¿Qué ocurrió durante la grilla de apertura? Los de Burzaco integraron la zona 7, donde quedaron en lo más alto del bloque gracias a los triunfos sobre San Cirano por un ajustado y emotivo 14 a 12 e Italiano, ya por un más contundente 31 a 12.

Así fue como recaló en los emparejamientos por la gloria en la denominada Copa de Oro, habiendo superado en el esquema a los oriundos de la capital bonaerense, muy fuertes en su cantera y de habitual actuación estelar en la plana mayor, tanto en varones como en mujeres.

Pero los chicos de la región lograron destrabar el marcador con un juego colectivo simple y la se dio un halago que invitó a ilusionarse con dar más pasos. Sin embargo, todo se trastocó cuando llegó San Luis, que no tuvo mayores inconvenientes para ganar y pasar a semifinales.

En tanto, hubo otros dos clubes de la zona que participaron del certamen y quedaron en el camino en diferentes instancias. Se trata de Lomas Athletic y Monte Grande, aquel habiendo arribado a los octavos de final y el otro siquiera pudiendo superar la fase de grupos.

¿Qué hicieron en sus tandas? Por el lado del Tricolor, integró el bloque 10, donde debutó con un tropezón a manos de La Plata por 19 a 12 y después venció en orden sucesivo a Sitas A por 19 a 7 y a SIC C por 38 a 12.

Como escolta de los platenses, recaló en los play-off, pero no pudo con la efectividad de CASI A, que diseñó un 33 a 7 inapelable para eliminarlo directamente.

Por el lado de la entidad de Esteban Echeverría, la participación se dio en el esquema 1, con caídas sucesivas frente a Los Matreros por 48 a 5 y Cuba, por un 50 a 0 que estuvo entre las mayores goleadas de la competencia, evidenciando por qué ese combinado iba a ser el que se suba a lo más alto del podio, despachando, después de una grilla sobresaliente, a SIC A en la final por 31 a 0.

Por otro lado, otra tanda de equipos se dio cita en Luján, donde también se desarrolló este Seven de la divisional. Y de los conjuntos de la región el que viajó para el norte bonaerense fue Pucará C, que arribó hasta los octavos de final, cuando perdió con Buenos Aires C por 14 a 10.

En la primera ronda el Rojo accedió a la siguiente fase por ser escolta de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó en la tanda 9, pues superó a Lanús por 41 a 0 y después cayó con el líder 24 a 7.

El campeón en esta pauta fue Los Molinos, que derrotó en la final a Albatros por 26 a 19.