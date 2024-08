Adín: "Siempre vienen a jugar al error nuestro"

Los tres puntos que sumaron ante Brown de Madryn sirvieron para la tabla mucho más que para reforzar argumentos futbolísticos: en Quilmes saben que no ganaron con un gran rendimiento y que esperan mucho más de ellos. Sin embargo, no es un secreto las críticas al estilo de Rondina y el defensor blanqueó el momento que atravesaron antes de la victoria en la Patagonia. "Bajamos el rendimiento y de a poquito lo vamos consiguiendo estar al cien por ciento preparados. Tenemos que volver a ser un equipo muy firme que deja todo y cosechando la mejor cantidad de puntos posibles", admitió el ex Morón.

Ya hace un mes que Quilmes no gana de local y es lo que este lunes tendrán que vencer, un fantasma al que hasta el entrenador hizo referencia. La última victoria como local fue ante Estudiantes de Caseros el 7 de julio por 1 a 0. "Nos está costando con la presión cuando jugamos en casa", había asegurado Rondina.

Por eso, ante este panorama, el marcador de punta habló de la táctica y las estrategias para poder salir adelante con equipos que llegan solo a especular. "Tenemos que elegir los momentos del partido. Fuimos un equipo que va en bloque y no queremos pasar sobresaltos. No pude atacar mucho en el último partido. La línea de cuatro nos sienta bien. No tuvimos muchas falencias defensivas y eso nos hace crecer como equipo, tenemos que seguir por ese camino", afirmó.

Además, respecto de las rojas y las sanciones, Adín remarcó: "En esta recta final es importante no perder ningún soldado. Necesito proyectarme más y que sea con eficacia. Agarrando confianza y seguridad de atrás para adelante es eso a lo que apuntamos".