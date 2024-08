Agustín Ayala anunció su retorno al Turismo Nacional

Ayala retornará al TN nada más y nada menos que con el Ford Fiesta Kinetic que utilizó Alejandro Martínez, hermano del arquero Dibu, en las primeras competencias de 2024, por lo tanto será parte de la fecha especial con invitados con Torres.

"Es un orgullo volver al TN en una carrera tan importante en el calendario, como la que se disputará con pilotos invitados. Felizmente ya estoy recuperado de la lesión en mi mano, la cual me impidió no sólo completar la sexta fecha, sino además no poder participar en las dos carreras siguientes. Para esta fecha invité a Torres, pues tiene experiencia en el Turismo Nacional y en este tipo de vehículos, buscando un gran resultado en mi regreso a la Clase 2", soltó Ayala.