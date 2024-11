Alegrías por duplicado para la familia Pernía en el TC 2000

Por el lado del menor de los Pernía, Tiago, logró ser el mejor de un mini certamen, dentro del TC 2000, , que premia a los novatos: salió campeón de la Copa Rookie y fue tercero en la primera final y segundo en la dominical, las cuales fueron ganadas a gusto y piacere por el sureño Aldrighetti, que cerró el año a toda pompa, también con la marca del Rombo.

En tanto, su papá Leonel brilló nuevamente en Alta Gracia: ganó la primera clasificación sabatina y se de esta manera hizo la pole position número 37 en la categoría, por lo tanto ratificó porqué es varias veces campeón de TC 2000.

Tiago no ocultó su felicidad por la doble alegría y destacó, en diálogo con Carburando TV: "Tengo que felicitar al equipo por el 1-2 que hicimos con Facu Aldrighetti, quien hizo un gran trabajo. Me sirvieron los tips de mi papá Leonel, es un gran profesor y me dio muchos consejos para este fin de semana y que él también haya logrado lo suyo es algo enorme. Trabajamos mucho para administrar el levantamiento de temperatura del auto, que por momentos nos jugó una mala pasada, pero sobreponerse a ello y aún así llegar al podio es genial".