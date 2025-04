Detienen a mujer implicada en el asesinato de su ex cuñado

La joven implicada en el homicidio de Jeremías Romero, de 25 años, fue capturada por efectivos del del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en Montevideo y San Martín, en Don Bosco, partido de Quilmes, justo en momentos en los que se movilizaba a bordo de un Volkswagen rojo.

La aprehensión de dio gracias tareas de vigilancia encubierta en el barrio y de rastreo en varias redes sociales para de esta manera establecer el paradero de la implicada en el crimen, en diligencias que habían sido ordenadas por María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional número 7 de Lanús.

El homicidio se produjo el 5 de marzo de 2024, cuando el joven se hallaba en la avenida Presidente Bernardino Rivadavia al 3400, casi en la esquina con calle San Vladimiro, en Villa Caraza, oportunidad en la que hombres y mujeres, entre ellas la ex cuñada de Romero, llegaron al lugar a bordo de motocicletas y comenzaron a efectuar disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó al muchacho, que resultó herido de gravedad en una de sus piernas. Si bien lograron subirlo a una ambulancia, llegó sin vida al centro asistencial.

Según avanza la investigación, se asegura que Romero y su ex familiar se disputaban aparentemente la tenencia de una casa y se presume que la situación habría sido el motivo del asesinato. No obstante, estiman que la mujer no sería autora material de lo ocurrido, aunque habría actuado en condición de partícipe. La causa penal está caratulada preventivamente como "Homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas".