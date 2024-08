Alivio en un Claypole que ahora va por se segundo triunfo

Claypole tiene con qué y tal vez esa sea la frustración más grande de un plantel que sabe que puede dar mucho más. La victoria ante los de General Rodríguez puede ser una primera aproximación a esa mejoría que tanto ansían, pero para eso mañana tendrán que sostener el nivel mostrado la fecha pasada.

"Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, sabemos que tenemos que volver q reencontrarnos con el gran nivel que mostramos en la primera rueda para volver a pelear arriba y darle a este club, a este grupo y a esta gente los resultados que se merecen. Se nos presentaron muchos inconvenientes en estas primeras fechas, no son excusas, pero sufrimos bastante algunos errores arbitrales en estas jornadas. Sabemos que son las reglas del juego, pero no deja de ser injusto. Tenemos autocrítica, pero estas cosas hay que decirlas", expresó Villarreal en Radio Urbe 97.3.

Además, respecto de lo que significó el triunfo para su equipo, contó: "Necesitábamos ganar por muchos factores, el equipo lo merecía. El rendimiento venía pidiendo tres puntos. El grupo mostró carácter y dinamismo, supimos manejar bien la pelota parada que en otros partidos nos habían lastimado, además que logramos ser efectivos en las jugadas que generamos que era algo que veníamos en falta. Se hace difícil no contar con tantos jugadores para nosotros titulares, pero no teníamos dudas que quienes entrarán iban a estar a la altura del desafío. No tenemos dudas de que vamos a recuperar el nivel que mostramos en la primera parte del año, noto un grupo fuerte con ganas de recuperar el nivel, nos tuvimos que recuperar de tres derrotas consecutivas algo que no nos había pasado nunca, pero estamos fuerte".