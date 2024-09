Allende: "Nosotros tenemos que luchar para poder lograr el objetivo de ascender"

Luego del 1 a 0 ante la Academia, la vuelta a los trabajos tuvo una tónica de tranquilidad. Y si bien está lejos de su meta buscada en el inicio de la campaña con la ilusión de ver un Cervecero animando los primeros lugares, tiene una posición de privilegio dentro del Reducido y es consciente de que puede proyectar el hecho de escalar posiciones para seguir peleando por el ascenso.

"Era muy necesario ganar, de local no podíamos no quedarnos con los tres puntos. De visitante veníamos jugando mejor y el equipo demostró ahora como local lo que hicimos en las primeras fechas del campeonato", indicó el lateral izquierdo, devenido en mediocampista.

Asimismo, el hombre con pasado en Gimnasia de Mendoza sumó: "Lo logramos ante un rival muy difícil que sabe a lo que juega pero el equipo demostró carácter, pudo hacer su juego y nos llevamos la victoria que tanto necesitábamos".

A su vez se refirió a su nueva función, que hoy lo tiene unos metros por delante de lo que fueron sus primeras presentaciones en el Decano: "Soy un jugador de correr y jugar en la posición que lo estoy haciendo, es un poco más fácil para mí, porque me permite llegar al área e ir por afuera. Lo más importante es que (Sergio) Rondina me da libertad y me pide que llegue, y por suerte pude hacer un gol".

"Nosotros sabemos que Quilmes es un club grande y vinimos a ascender. Nosotros tenemos que luchar para poder lograr ese objetivo", concluyó el jugador.

Con vistas a lo que se viene, la próxima presentación será ante Alvarado de Mar del Plata, programado por la Asociación del Fútbol Argentino para el domingo a las 15 en el José María Minella.

La preocupación para el entrenador pasará por conocer la evolución de Marcos Enrique, quien se retiró con una lesión en el último juego.