Almirante quiere volver a la buena senda ante Chaco For Ever

Para probar que el entrenador no está desorientado, Almirante Brown irá por los tres puntos frente a Chaco For Ever, el domingo desde las 16, en el marco de la séptima fecha de la Zona B de la B Nacional. Será en el Fragata Presidente Sarmiento, de Isidro Casanova, bajo la tutela de Franco Acita.

La victoria sobre Colón dos fechas atrás había generado la ilusión del repunte, pero en Santiago del Estero, el Mirasol volvió a las andadas. Así, en seis fechas disputadas, asoma el flojo rendimiento a la hora de defender, ya que suma 10 goles recibidos -además es el equipo más vencido de los 36 de la divisional-, pero con una última línea que está lejos de salir de memoria. Y por ello aparece 16° en la Zona B, más cercano al fondo que a la cima.

De todos modos, Fabián Nardozza considera otra lectura para graficar el presente aurinegro. “Estamos entendiendo que queremos ser protagonistas. No se dan los resultados, pero creo que Almirante va por buen camino”, aseguró el técnico.

Asimismo, al referirse puntualmente a la caída ante Mitre, Nardozza entendió que “el equipo estuvo en partido y siempre dio la cara” y agregó: “Nos descuidamos en una jugada y, de visitantes, los errores se pagan caro”.

De todos modos, el entrenador rescató que “Almirante Brown intentó y lo fue a buscar. Por ello, siempre que uno erra es porque las situaciones se generaron”.