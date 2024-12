Apelarán las condenas que recibieron los asesinos de Lara Fernández

Así lo confirmó Laura, madre de la víctima, quien afirmó que junto a sus asesores buscará que los asesinos reciban prisión perpetua por homicidio criminis causae. Maidana fue sentenciado a 20 años de prisión, González fue condenado a 24 y Strassera recibió 21 años de cárcel.

La mujer indicó que la familia de Hugo Domato, el jubilado de 70 años asesinado el 2 de febrero de 2022 en La Matanza por González, también recurrirá el veredicto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 5 de Lomas de Zamora.

En ese sentido, estimó que entre febrero y marzo la Justicia tomará una determinación al respecto sobre si establece una nueva sentencia: "No creo que lo dilaten tanto. Hay que esperar".

"Por un momento creí que les daban la pena máxima. Me entusiasmé, me ilusioné. Ahora los jueces por ahí empatizan y se dan cuenta de que estos delincuentes no pueden andar por la vida matando gente. Tienen que ser justos", manifestó Laura sobre las expectativas que mantiene con lo que puede ocurrir.

"Cuando no aplicaron el artículo 80 inciso 7 del Código Penal (homicidio crimis causae) pensé que la Justicia era una porquería. Estoy decepcionada con los jueces porque siento que les faltaron huevos o tenían miedo de dictar la perpetua", agregó, y resaltó que los magistrados "tienen la oportunidad de revertir su decisión".

Por otra parte, Laura Fernández reveló: "Le recomendé a mi hija de 12 años que cuando se reciba, agarre sus cosas y se marche de este país. Acá ya no se puede vivir más".

El 1 de enero de 2022 Lara Fernández festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro ladrones que quisieron robarles los celulares a los jóvenes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, en Lomas de Zamora.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

Maidana fue el primero de los delincuentes detenidos y luego fue el turno de González. Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.