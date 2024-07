Apuñalan a hombre para robarle a metros de un puesto policial sin personal

Ocurrió en la madrugada de este miércoles, alrededor de la 1.30, tras la finalización del partido del Seleccionado Nacional, en la intersección de la Avenida Calchaquí y La Esmeralda. Si bien pasada la medianoche hubo movimiento de personas, al rato no quedó más nadie y la mencionada se convirtió en una zona oscura, solitaria y peligrosa. Lamentablemente, un hombre estaba yendo hacia su casa y fue abordado por un grupo de delincuentes que no tuvieron piedad hacia él y lo despojaron de sus pertenencias.

Le robaron lo que llevaba encima, pero como si fuese poco ello, lo apuñalaron con un cuchillo, más allá de que no opuso resistencia alguna. Tras el puntazo, los criminales se marcharon corriendo y el agredido pidió auxilio a los vehículos que circulaban por la cinta asfáltica. Gracias al accionar de los vecinos, las autoridades fueron alertadas y fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Mi Pueblo, donde ingresó de urgencia y lo ingresaron en el quirófano para tratar sus heridas.

Según el parte médico, su estado es grave pero estable y la operación salió bien. Lamentablemente, los agentes policiales no pudieron identificar a los culpables y trabajan incansablemente para dar con su paradero cuanto antes y que de este modo no amedrenten a otros ciudadanos. Lo cierto es que el malestar vecinal se hizo escuchar y pidieron la inmediata intervención para que los marginales, al igual que ellos, no puedan descansar tranquilos.

Lo llamativo es que a unos pocos metros de donde le robaron al vecino hay una garita policial, pero que está vacía. Es por ello que piden mayor presencia de patrulleros.

Por otro lado, un agente que integra la investigación por el apuñalamiento sostuvo que “estamos analizando las cámaras de seguridad de la zona y recolectando testimonios de posibles testigos. Nuestro objetivo es identificar y capturar a los responsables de este cobarde ataque lo antes posible”.