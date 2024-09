Argentino cantó victoria en plena Barranca y sueña en grande

El Mate, que venía de vencer también en casa a Sportivo Italiano, en relación a un compromiso que había sido suspendido por las condiciones climáticas, ahora mostró su jerarquía y le ganó al Canario, sentenciado una satisfacción que posibilitó confirmarse como uno de los candidatos a pelear por la gloria en el semestre.

Aún así, los conducidos por Adrián Czornomaz deberán dar pasos sólidos, evitando tropezones, y aprovechando cada presentación en casa, como fue el esquema estelar de los últimos días.

¿Qué pasó en esta ocasión? La victoria se logró a partir del aplomo en sus líneas, la templanza en el fondo y, especialmente, la efectividad en ataque.

Así fue como se construyó el resultado que propició la cosecha de las unidades en el terreno propio. Y el grito inicial se dio al promediar el primer tiempo con un tanto en contra del experimentado Franco Canever, pieza clave del contrincante.

La visita, por lo pronto, no se amilanó y fue por la recuperación en el complemento. Por eso no extrañó que se encontrara con la paridad luego de un par de intentos que estuvieron cerca de surtir efecto. El alivio arribó a los 10 minutos del segmento con la firma en la red de Juan Pablo Zárate, aunque eso no duró mucho, pues su tocayo, Juan Pablo Vivas, fundamental en el andamiaje del dueño de casa, volvió a poner el trámite en orden para el Albiceleste.

Así se llegó al final, con un halago que permite quedar a tiro de la cima pero que, fundamentalmente, consolida al equipo en espacio de liguilla en pos del segundo ascenso, si acaso no se puede ir por el primero, ese que se define entre los dos campeones, Los Andes, el mejor del Apertura, y el que salga de este Clausura. ¿Por qué? Marcha segundo en el escalafón de la tabla general, sólo detrás de Cole, pues ahora superó a Deportivo Armenio, que venía escolta.

En cuanto a lo que sigue en el calendario, tocará visitar a Dock Sud en el Estadio de los Inmigrantes, un adversario que viene de empatar sin goles con Fénix en Pilar pero que está a tiro de las alturas, si acaso logra un par de triunfos.