Argentino festejó en su casa y todavía sueña con el título

El Mate, sólido de principio a fin, no tuvo dificultades para derrotar a un Azul que se vio superado en todas las líneas, evidenciando la diferencia entre ambos en el escalafón, dado que mientras el club de la región marcha tercero, a cuatro unidades de diferencia del líder Colegiales, el otro está estancado cerca del fondo, con 17.

¿Qué ocurrió en el compromiso? Se abrió el marcador de forma veloz gracias a la conversión del experimentado Leandro González, que dejó sin respuestas al arquero del adversario. Y, ya en el complemento, y con la ventaja a cuestas, el anfitrión sacó rédito de los nervios del contrario y rompió la red con la firma de Javier Martínez, con un doblete.

Los conducidos por Adrián Czornomaz construyeron una diferencia indescontable, corroboraron su performance habitual como local y confían en lograr descontar la distancia con el mandamás para soñar con la gloria.

El panorama, por lo pronto, no se percibe sencillo, dado que el que marcha en la ubicación de privilegio jugó un rato después e hizo sus deberes, pues derrotó 2 a 1 a Comunicaciones en Agronomía. Le costó pero supo lograr un halago que le posibilita ostentar 38 unidades y quedar a tiro de la vuelta olímpica en el semestre, cuando restan tres jornadas para completar el itinerario.

¿Qué le queda a Argentino por delante? Luego de tres victorias en fila, le tocará visitar a Acassuso en Boulogne, mientras que en los siguientes capítulos recibirá a Excursionistas en la Barranca y viajará hasta Villa Soldati para medir fuerzas con Sacachispas.

Serán compromisos de diferentes niveles de complejidad. ¿Por qué? Los primeros dos ya no tienen chances siquiera de acceder al Reducido y marcharán con liviandad por los cruces, lo que certifica dos chances: o juegan tranquilos, ya pensando en el receso, y el Mate aprovecha el envión; o afrontan los duelos liberados, queriendo mostrarse con templanza, y entonces el club de la región se ve dificultado en lograr su habitual fútbol estelar.

Otra es la historia para el último escollo, dado que el Lila está en el fondo del escalafón y todavía no tiene asegurada la permanencia en la divisional. Si bien para ese momento tal vez ya se haya sellado esa meta, quizás no y entonces juegue comprometido con la chance de bajar a la Primera C, un ítem que el Celeste y Blanco podría utilizar con firmeza.