Atraparon a un motochorro en plena fuga y le dieron una brutal golpiza

Todo ocurrió en la intersección de las calles 393 y Perón en Quilmes Oeste, cuando dos sujetos a bordo de una moto asaltaron a una persona que reside en el barrio. Tras eso, intentaron darse a la fuga, pero un hombre que vio la secuencia y que estaba arriba de su camioneta los persiguió para frenarlos. Todo quedó registrado en las filmaciones de monitoreo de las cámaras de las viviendas de la cuadra.

Allí se puede ver cómo uno de los malvivientes se baja de la motocicleta al ver que el que manejaba el rodado de mayor porte los quiso chocar, y emprende el escape a pie. Para su mala fortuna, un grupo de vecinos se acercaron y lo empezaron a correr y a bajar a las patadas para poder detenerlo y entregarlo a la policía. En las imágenes se puede ver como se salva de milagro de ser atropellado, aunque le dieron una golpiza que nunca olvidará en lo que quede de su vida.

Su cómplice se quedó arriba de la moto y observó todo sin interceder. Segundos después, bajó e intentó frenar a quienes le estaban pegando a su compañero, aunque nada pudo hacer y terminó escapando.

Lo cierto es que llamaron al 911 y un móvil trasladó al acusado a la correspondiente seccional para dejarlo a disposición de la Justicia.

No precisó asistencia médica ya que las heridas no comprometían su vida y quienes le pegaron no quedaron demorados.