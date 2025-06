Auzmendi, el delantero que quiere Banfield para volver a gritar gol

El nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Rodrigo Auzmendi, un delantero argentino de 24 años que viene de destacarse en Motagua, de Tegucigalpa, Honduras. Diestro y con una notable capacidad goleadora, Auzmendi se perfila como una carta importante para el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio , quien necesita urgentemente alternativas ofensivas tras las lesiones de Tomás Nasif y Bruno Sepúlveda , ambos sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Actualmente, Marcos Arturia es el único delantero centro disponible en el plantel, lo que ha generado una urgencia en la Secretaría Técnica para reforzar esta posición. La posible llegada de Auzmendi representa una solución estratégica para recuperar el poder de gol que el equipo necesita para salir adelante en la lucha por la permanencia en Primera División.

La carrera de Auzmendi incluye pasos por clubes como Plaza Colonia , Porto U19 , Gimnasia y Esgrima La Plata , San Marcos de Arica y recientemente Motagua , donde dejó números destacados: 23 goles en 42 partidos disputados entre diferentes competiciones, incluyendo 12 tantos en el último torneo. Su rendimiento en el fútbol hondureño llamó la atención de varios equipos, y ahora Banfield parece estar cerca de asegurar su fichaje.

Consultado por Deportes TVC antes de viajar, el jugador reconoció haber recibido ofertas, aunque aclaró que aún no hay nada concreto. "No sé qué equipos, sé que han llamado, no sé si es algo concreto", declaró. Sin embargo, también señaló que "si sale algo mejor, en una liga más competitiva, miraremos qué es lo mejor para mí y para Motagua porque tengo contrato con ellos (hasta fin de año) y tendría que haber una cláusula de rescisión".

Las próximas horas serán decisivas para que el Taladro concrete la incorporación de Auzmendi, quien se encuentra actualmente en el país.

Mientras avanza en la contratación del delantero, Banfield también ha registrado salidas importantes. El extremo Juan Pablo Álvarez y el lateral izquierdo Mathias de Ritis , quien debe retornar a Peñarol , ya no forman parte del plantel. Además, Estudiantes de La Plata ha mostrado interés por el lateral derecho Ramiro Di Luciano , lo que podría generar nuevas bajas en el equipo.

Con el mercado de pases activo, el foco está puesto en completar un plantel competitivo que permita al Taladro enfrentar los desafíos que se avecinan. La llegada de Rodrigo Auzmendi sería un paso clave para empezar a resolver uno de los problemas más urgentes del equipo: el déficit goleador.