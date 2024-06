Banfield cerró la primera parte del certamen de una manera poco feliz

Frente al Rojo, el Taladro no tuvo una buena producción y desde el comienzo se vieron los errores, ya que la línea de tres dispuesta por Falcioni no funcionó y fue muy vulnerable a manos de un Independiente que estaba con todas las luces.

Si bien Banfield pudo reponerse anímicamente con el empate transitorio mediante Giménez, el mismo delantero erró un penal cuando se cerraba el primer tiempo y desde allí decayó el nivel del Taladro, por falta de envión.

En el complemento, Independiente pegó primero y volvió a ponerse adelante en el marcador, lo cual destruyó al Taladro y pudo volver a ponerse en órbita. Para colmo, sufrió la expulsión de Aarón Quiroz, pieza clave defensiva.

En cuanto a la situación de Giménez, el propio delantero se mostró no sólo indignado con el resultado, sino además deslizó que sería su despedida del Taladro: "Sé que fue mi último partido con la camiseta de Banfield. Hay un tema dirigencial y si no lo resuelven, no juego más".

El tema al que se refiere Giménez es la deuda que Banfield mantiene con el Necaxa de México, de 2,2 millones de dólares, lo cual podría perjudicar su carrera.

Y en las últimas horas, frente a la posible salida de Adam Barreiro de San Lorenzo, el club de Boedo analiza sumar al delantero y está dispuesto a abonar el dinero al club mexicano para incorporarlo. Falta arreglar el contrato del delantero y si todo marcha en orden será jugador del Ciclón.