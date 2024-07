Banfield comienza a programar el duelo con Boca

El Taladro retomó la Liga con una igualdad que no dejó los ánimos completamente conformes, sino que fue un llamado de atención para reforzar algunos conceptos y rever el nuevo sistema táctico de Munúa, el cual fue modificado en los últimos días y podría ser reformulado para el próximo choque ante Boca.

Sobre lo que dejó el duelo contra el Decano, el goleador banfileño de la jornada, Maciel, dio su punto de vista sobre la igualdad y soltó: "Lamentablemente no pudimos ganar, hubiese sido una noche ideal para mí, ya que en el mismo encuentro cumplí cien partidos con el club. Desde que llegué me trataron muy bien, y me siento muy cómodo".

Más allá que el sistema táctico de Munúa tuvo sus fluctuaciones a lo largo del duelo contra Atlético, el defensor salió a bancar la premisa del DT uruguayo y llamó a dar más y mejor en líneas generales, en diálogo con ESPN: "Estamos muy a gusto con la idea de Munúa y algunas de las cosas que se trabajaron en la pretemporada salieron bien".

Y amplió el análisis del choque ante el elenco tucumano: "Funcionamos muy bien en el primer tiempo, pero en el segundo nos caímos. El rival también juega, hace cambios, y por momentos nos complicaron. Lamentablemente en la jugada del gol del rival no la pudimos sacar".

Por otra parte, Banfield dará estreno al Consejo de Fútbol, un nuevo departamento, que será integrado por ex futbolistas del club y será comandado por el flamante Director Deportivo, el ex arquero y campeón Cristian Lucchetti.