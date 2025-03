Broggi expresó su preocupación tras la caída de Banfield

El Taladro no la pasó bien en el estadio 15 de Abril y cayó frente a un Unión que vio los puntos débiles del Taladro, por lo que se quedó con el triunfó como local y encendió las alarmas en el elenco de Broggi, quien dio la cara y no ocultó su malestar y preocupación por el presente del equipo.

"Sabía que esto no iba a ser fácil, desde un inicio empezamos un proyecto donde íbamos a ir de menor a mayor, pero el equipo fue de mayor a menor, por una cuestión de que arrancó muy bien", expresó Broggi.

El DT se hizo cargo de los malos resultados y no esquivó el peligro de su ciclo, por lo que apuntará el receso de la Liga por las Eliminatorias Sudamericanas para corregir aquellos errores de arrastre: "Al hacer tanto esfuerzo en el primer tiempo a veces no se puede concretar. Perdimos los partidos con variedades donde nosotros estábamos bien en el campo y entran con un gol. Eso te va generando que te metas atrás por una cuestión lógica y donde vos no concretás, llegan y te concretan. Pasa eso".

Y en este sentido agregó: "No hemos sacado los puntos que merecemos, entonces eso hace que en algunos partidos cuando no estás del todo bien y no conseguís resultados se te va achicando el crédito y lo tengo claro. El armado del plantel nos iba a llevar a saber que esto iba a ser así y está claro que no estoy conforme".