Broggi: "Hay que volver a ser una familia banfileña y reconstruirse a través de un proceso, sin apresurar a los chicos"

Broggi había prometido hace un tiempo el retorno al Taladro y a los 41 años le dará frescura al nuevo proyecto. Tras acompañar por años a Coudet en clubes como Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, el joven orientador iniciará su camino propio en Peña y Arenales.

En su anterior etapa en el Taladro, dirigió en 2017 en la Reserva, mientras que como jugador fue campeón en 2009, bajo el mando de Julio Cesar Falcioni..

En una conferencia de prensa brindada para presentarse, Broggi fue muy claro en los objetivos a corto plazo en Banfield: "La idea de juego tiene que ver con el contexto, desde la parte institucional y la parte deportiva intentando buscar un Banfield protagonista, un equipo intenso, y una familia. Me obsesiona un equipo que tenga empatía con la gente, que se sienta representado, que la gente venga con ganas de ver al equipo. Obviamente el resultado es importante, estamos buscando características puntuales para la idea que quiero pregonar".

Sobre sus sensaciones por este regreso añorado al club, indicó: "Estoy muy contento de estar acá, porque cuando me fui me dije que iba a volver. Volví porque lo sentía, pasé por todas las estructuras y me faltaba ser entrenador del primer equipo. Ahora lo estoy cumpliendo y también es una alegría reencontrarse con la gente que trabaja aquí".