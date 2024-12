Brondo: "Volvió la mística y conseguimos algo impresionante"

El goleador abrió el marcador a los 12 minutos del complemento, cuando recibió un pase preciso de Gastón Gerzel y definió contra un palo ante la salida de Iván López. Poco después, a los 37, amplió la ventaja con un certero cabezazo, sellando la remontada en Ingeniero Maschwitz. El tercer gol de Federico Martínez terminó por confirmar el pase a la final, pero el impacto de Brondo fue innegable.

"La verdad que no lo podemos creer. Estábamos caídos cuando terminó el primer tiempo, pero volvió la mística", expresó el delantero. Además, recordó la frustración de la final perdida ante Colegiales y destacó la importancia de este triunfo: "Me saqué la espina. Fue un año muy duro, con muchos momentos en contra. No hicimos el Clausura que queríamos, pero hoy nos vamos con una alegría terrible".

Brondo también se refirió a la capacidad del equipo para sobreponerse en los momentos más difíciles, destacando el espíritu de lucha de Los Andes. "Esto es una locura, nos pasó lo mismo que en el último partido del Torneo Apertura. Es impresionante", concluyó, dejando en claro que la ilusión del ascenso sigue más viva que nunca.

Los Andes ahora espera por el ganador de la otra semifinal, que definirá al rival en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Con Brondo inspirado, el Milrayitas sueña con cerrar el año de la mejor manera.