Tras ser exonerado de la Policía de la Ciudad se dedicaba a actividades ilícitas

Se trata de un polémico caso que se desentramó en las últimas horas gracias a una investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes identificaron al sindicado a través de imágenes en las filmaciones de vigilancia y se dirigieron a su domicilio para esposarlo. A pesar de los intentos de salir impune, diciendo que pertenecía a la fuerza, las pruebas lo delataron de inmediato y marchó a la Comisaría Cuarta de Quilmes con una gravísima acusación en su contra que lo puede dejar encerrado por mucho tiempo.

Todo comenzó en las últimas horas en un domicilio situado en la intersección de las calles 895 y 843 en Solano, cuando agentes de Prefectura Naval y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las seccionales Cuarta y Novena del distrito se apersonaron y entraron a la fuerza. El allanamiento se llevó a cabo a plena luz del día y rápidamente capturaron al sospechoso, lo llevaron hasta el patio de la casa y le leyeron el acta que contenía el motivo de la visita.

Lo cierto es que Leonel Maximiliano N., de 32 años, ex uniformado de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía en su poder una motocicleta Bajaj color negra, pero con la patente que pertenecía a otra, robada en 2023 en el partido de Lanús. Pero además, dicho rodado estuvo implicado en diversos ilícitos en el distrito y alrededores, motivo por el cual no solo le iniciaron la causa por encubrimiento, sino que trabajan respecto a su actividad como motochorro, a pesar de que no le encontraron armas.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 5 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la Fiscal Ximena Santoro, quien ordenó otro allanamiento en un domicilio cercano, que culminó con resultado negativo. Es por ello que el ex agente policial quedó aprehendido a la espera de avances y de brindar su testimonio para desligarse de todas las acusaciones recibidas, como ya intentó hacerlo.

Cuando fue capturado en su vivienda, dijo que pertenecía a una seccional policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque no pudo dar explicaciones por la posesión de la motocicleta y por las imágenes en las cuales se lo divisa implicado en otros ilícitos.

La comunidad se encuentra consternada, debido a que si bien estaba exonerado de las fuerzas, resulta complejo entender cómo una persona encargada de custodiar las calles termina siendo quien siembra el peligro y ataca a los vecinos.