Brown de Adrogué se sigue hundiendo en la Zona B de la Primera Nacional

El Tricolor no la pasó bien en la Isla Maciel y de esta manera complicó su panorama en la categoría y quedó a varios empujones de descender a la Primera B, por lo tanto espera repuntar en la venidera fecha contra Atlético Rafaela, un rival directo y crucial en la lucha por la permanencia.

Brown venía de un bajón muy grande con la salida del histórico Pablo Vicó, luego llegó Juan Ignacio Brown para el período ordenado de transición, pero los resultados no lo han acompañado y días atrás se oficializó al Flaco Vivaldo, cuyo panorama se complicó desde el debut, pero aún así sueña con dar el volantazo en el Trico.

San Telmo fue ampliamente superior y arrasó tanto en el juego como en el marcador y de esta manera puso de rodillas a un Tricolor que ni el cambio de entrenador le dio envión hasta ahora y sigue sufriendo las consecuencias del desgaste del ciclo del Bigotón.

El Flaco Vivaldo puso el pecho a la situación y como voz cantante del Tricolor expresó su punto de vista del panorama del equipo, en declaraciones al programa Cracks del Sur: "Cuando enfrentás a estos rivales hay que lastimarlos en el momento justo, y no lo pudimos hacer. Igual no nos alcanza solamente con cambiar la cara, necesitamos sumar y ganar. Si las oportunidades que tenés no se aprovechan se hace muy difícil".

Sobre este eje, hizo un llamado a dar el volantazo y que comience a venir la buena racha ante un rival tan picante y directo como Atlético Rafaela: "Será otra final, están peleando abajo junto a nosotros. Hay que dar vuelta la página rápidamente, corregir los errores y darle para adelante".