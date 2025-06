Camila Mencia sueña en grande y busca ayuda para llegar a Brasil

En ese sentido, además de diferente proyectos para recaudar fondos lanzó una campaña vía redes sociales para conseguir las cifras necesarias que permitan concretar lo que considera "su mayor sueño" en el marco de una disciplina que la tiene en franco crecimiento.

"El torneo es en agosto, hay que confirmar la plaza ya y el martes definir el viaje con la seña. Está todo en total 1500 dólares. Y si bien capaz que no llegue, tengo que seguir luchando e intentando por mi sueño", afirmó, en diálogo con este medio.

En su mensaje para intentar sumar adeptos aclaró que "cualquier aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo y me acerca un paso más a cumplirlo". Así la situación, dejó a disposición un alias para colaborar, que es el siguiente: Camiluchis2004, a nombre de Camila Morena Mencia.

"Desde muy chiquita sueño con representar a mi país, y hoy estoy frente a una oportunidad única: participar de los IV Juegos Sudamericanos de Deporte sobre ruedas 2025 - Brasil, llevando los colores de Argentina con orgullo", sentenció.

Por eso, puso en consideración el esfuerzo que imprime a lo largo de las jornadas, en un itinerario complejo que tiene a la región como punto neurálgico, en diferentes clubes. "Entreno día y noche con muchísimo esfuerzo, dedicación y pasión, dejando todo en cada práctica para estar a la altura de este desafío. Pero para poder estar allí, necesito de tu ayuda para cubrir los costos del viaje, indumentaria y participación. Tengo poco tiempo para confirmar mi asistencia, ojalá lo podamos lograr", aclaró. Y completó: "Gracias de corazón por acompañarme en este camino".

Por último, en la charla con este medio, indicó, ya en el plano estrictamente deportivo: "Me estuve preparando en una categoría muy difícil que no pensé que iba a clasificar y se me dio, y eso me emociona. Vine de una lesión en el lumbar y preparándome con todo, también mentalmente. Ojalá se pueda dar".