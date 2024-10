Caos en el centro quilmeño por protestas frente a Edesur y el Polo Judicial

La mañana de este lunes fue realmente movida en el lugar por el cual transitan más personas en el distrito, debido a distintos reclamos que provocan un serio malestar en la sociedad y que necesitan soluciones de carácter inmediato. Si bien las manifestaciones no estaban relacionadas unas con otras y no se organizaron entre los grupos, lo cierto es que lo hicieron el mismo día, a la misma hora y eso magnificó lo ocurrido. Cabe destacar que no hubo disturbios y tampoco enfrentamientos.

La primera de ellas se dio en las oficinas de Edesur, situadas en San Martín 451, con integrantes de la Asociación Civil María de los Desamparados. Ellos se autoconvocaron en la intersección de Rivadavia y avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR), y marcharon hasta el mencionado lugar. Lo hicieron por el asfalto y el tránsito estuvo cortado por unos minutos allí. Tras eso, se normalizó, aunque las calles quedaron congestionadas.

Según explicaron, se concentraron por la situación tan compleja que se vive al momento de abonar los servicios por el valor de las boletas, los cuales superan las posibilidades de pago de los ciudadanos.

“Venimos por el tema de la luz. Está demasiado cara, se fue a las nubes. Un jubilado no puede pagar. Tenemos boletas de más de 300 mil pesos. Es una barbaridad para un operario, para los estudiantes, para un vecino de la tercera edad. No tenemos ayuda del Estado”, indicó uno de los referentes, al explicar el sentido de la marcha.

Pero en simultáneo, a poco más de 100 metros, en Yrigoyen y Alem, un grupo de personas fueron hasta el Polo Judicial por un motivo muy distinto. Ellos se quedaron en la puerta de los Tribunales y pidieron Justicia por un joven que fue baleado por un malviviente. Es por ello que los autos y colectivos quedaron varados un largo rato y el caos y el malestar se hicieron notar a los pocos minutos.

Se trata de Abraham Valdiviezo, quien recibió cuatro disparos por parte de un vecino, al que acusó de haberle robado. “La semana pasada el fiscal nos dio la palabra de que lo iban a meter preso y la policía no da respuestas”, expresó Tiziana, pareja del muchacho que se encuentra en coma a raíz del violento ataque.