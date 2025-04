Enfermero denunciado por mala praxis en Varela

Se trata de una situación sin precedentes que dejó lastimado a un pequeño y abatió la reputación que tenía el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Las Malvinas, de la localidad de Gobernador Costa. Todo comenzó el viernes y la madre del chico expuso lo vivido en Facebook, se hizo viral y confirmó que la responsable del área en la Municipalidad, Soledad Asteggiano, se puso a su total disposición.

La mujer indicó que llegó con su bebé al lugar a eso de las 13.30 para que le aplicaran las segundas dosis de vacunas que tenía pendientes en el calendario. Sin embargo, al retornar a su vivienda, notó que el bebé no paraba de llorar. Dos horas más tarde, al revisar el vendaje que el enfermero le había puesto en la pierna, arriba de la zona donde lo había vacunado, para entender el motivo de tal suceso, se encontró con que estaba la aguja dentro de la piel y la gasa tenía sangre pegada.

“Fui a reclamar y el enfermero ya no estaba”, indicó enfurecida la mamá del recién nacido. Y agregó: “Me atendió otro trabajador, quien me explicó cómo debía ser el protocolo y me dijo que las agujas son estériles y tienen fecha de vencimiento. También me pidieron que deje una queja en un libro. Ni ellos podían creer lo que había pasado. Dejé mi queja, pero no me quedé tranquila y llamé a la policía”.

En sintonía, realizó la correspondiente denuncia y dijo que el Municipio envió una ambulancia del SAME para que lo revisaran. Sin embargo, comentó que ni siquiera le tomaron la temperatura y tuvo que volver a llevarlo a un nosocomio porque levantó fiebre.

“Este domingo lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna. Le detectaron altos los glóbulos blancos”, mencionó. Así las cosas, pidió que el caso trascendiera y que el enfermero pague las consecuencias.

“Lo que quiero es que el caso llegue al Ministerio de Salud, porque esto es grave. No sé qué hubiera pasado si no me daba cuenta y la aguja se rompía. Se supone que si trabajas en un centro de salud es porque sabes lo que haces. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, pero quiero que este hombre se haga responsable de sus actos. Al menos que lo suspendan, porque algo así no puede pasar desapercibido”, cerró.