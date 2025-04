Sedalo y Cideco comparten la cima en el Apertura de la Liga Oro

Para lograr ese objetivo el vigente campeón en la rama femenina, el Albinegro de Lanús Oeste, despachó a Dorrego, en condición de visitante, por 35 a 24, mientras que Círculo de Comunidad hizo lo propio por un más ajustado 26 a 21 sobre Club Ferrocarril Mitre, de local.

Ambos combinados fueron efectivos en ataque, con una dinámica trascendental para conseguir el objetivo, fundamentalmente en los momentos decisivos. Y eso le agregaron solidez defensiva de la mano de arqueras que se erigieron como figuras para sentenciar la historia.

Quien no pudo repetir la fórmula del debut fue Lanús, que venía de ganarle a Nuestra Señora de Luján, de local, y ahora cayó a manos del Tricolor de Don Bosco por un contundente e inapelable 32 a 23. Allí no pudo hacer lo que había generado una semana antes, careció lucidez y ahora tendrá que revertir el panorama en casa para volver a su cause.

Los otros compromisos del día salieron así: Ferro superó 32 a 25 a Argentinos Juniors en el clásico porteño; Luján se recompuso del golpazo con el Grana y fue más que UBA, con un simple 32 a 24; VILO goleó a River por 32 y a 22 y CID Moreno fue mucho más que SAG Almirante Brown, que cayó en su casa por 26 a 19. Además, en el cruce más parejo, Juventud Unida derrotó 28 a 27 a Vélez, de visitante.