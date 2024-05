Clima de insatisfacción por el empate y la expulsión en Banfield

El Taladro comenzó con el pie izquierdo el partido, ya que el Globo abrió la cuenta con el gol de Héctor Fertoli, a los 15 minutos del inicio del partido y ese momento desestabilizó al elenco de Julio César Falcioni, cuya levantada fue paulatina.

El Emperador atinó a algunos cambios en el sistema de juego, los cuales le dieron la posibilidad de encaminarse al empate. A los 80 llegó la igualdad mediante Giménez.

Si bien el trámite del juego se enderezó, la expulsión de Maciel fue un cachetazo para el Taladro, por lo tanto perderá un jugador fundamental para la tercera fecha.

En relación a lo que dejó el empate, el volante Matías González indicó, en diálogo con Hablemos de Banfield: "Fue un poco rara la expulsión de Maciel, no era para tanto, quizá para amarilla en primera instancia sí. No tuvimos tanta suerte en los últimos partidos, nos podríamos haber llevado otro resultado en este, pero lo importante es no perder. Si bien este empate no era lo esperábamos, siempre buscamos ganar, ahora vamos a dar impulso para seguir sumando y también darle una alegría a Julio (Falcioni). Lo importante siempre será sumar y mirar para adelante hasta que llegue la victoria".