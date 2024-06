Condenan a prisión a acusado de atacar sexualmente a mujeres durante la cuarentena

Se trata de un caso que tuvo un cierre después de cuatro años intensos en los cuales la principal damnificada y sus familiares estuvieron moviéndose para que el sindicado no agreda a otras personas como lo hizo con ella. El modus operandi siempre era el mismo, ya que se trasladaba en un carrito traccionado por un caballo y los ilícitos los cometía con otro hombre en un terreno baldío del barrio varelense de La Colorada, situado en la intersección de Alemania y Berna, sin levantar sospechas de los vecinos.

La secuencia sucedió el 28 de mayo de 2020, en plena cuarentena por la pandemia, cuando Walter Leguizamón, alias Bebe, tomó por sorpresa a D.D., una joven que salió de su domicilio para hacer las compras. Este la llevó al mencionado terreno y abusó sexualmente de ella con otro agresor. Tras eso se dio a la fuga en su carro y la dejó lastimada.

Ella intentó por todas las vías hacer la denuncia, pero como estaba todo cerrado, no le dieron la importancia necesaria.

“Esta vez nos escucharon y se hizo justicia. Toda la lucha que tuvimos que enfrentar puedo decir que valió la pena, no fue fácil para todos nosotros este camino, fuimos víctimas de amenazas. Hemos peleado con el Poder Judicial para que se nos escuche hemos logrado que saquen a un fiscal como lo hicimos con Ruggeri que solo nos maltrató y no pensó en el sufrimiento de ella”, sostuvo la hermana de la víctima.

En el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela, los jueces González Aguirre, Zurzolo Suarez y Stremel decidieron por unanimidad que Leguizamón vaya 13 años y medio a la cárcel por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal calificado por la intervención de dos o más personas” y otro hecho por robo a una mujer, días después de la mencionada violación.

“No tengan miedo, la única manera es hablando y contándolo, no importa quién te crea y quien no, pero hay que contar lo que a uno le pasó”, cerró la familiar de la damnificada.