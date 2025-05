Convocan a jornada de donación de sangre para el sábado

Los interesados en colaborar deberán tener entre 18 y 65 años; un peso mínimo de 50 kilos; sentirte bien y no tener síntomas como fiebre, dolor de garganta, resfrío o infecciones; no haber donado sangre en los últimos 2 meses (hombres) o 3 meses (mujeres); no haber tomado antibióticos en los últimos 7 días; y no haber viajado recientemente a zonas con brotes de enfermedades endémicas.

Al mismo tiempo, no podrán donar si cuentan con antecedentes de enfermedades como hepatitis B o C, VIH, chagas, sífilis o cáncer. Los concurrentes deberán llegar a la jornada desayunados de forma liviana (tomar té, mate o café con azúcar, y comer frutas o tostadas sin lácteos), y llevar su DNI o documento con foto.

Por otro lado, no podrán donar sangre personas embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos 6 meses; que se hayan realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses; que se hayan sometido a cirugías mayores recientemente; o que hayan tenido relaciones sexuales sin protección con parejas ocasionales en los últimos 12 meses.

“Cada donación puede salvar hasta 3 vidas. Es rápido, seguro y no duele, y todo el proceso dura menos de 30 minutos. Tu cuerpo repone el volumen donado en pocas horas. Es un acto solidario que no se puede reemplazar con medicamentos. Donar es dar lo mejor de vos, sin pedir nada a cambio”, afirmaron los rotarios.

“Esta acción solidaria es posible gracias al compromiso conjunto de los clubes Rotarios de nuestra zona, que trabajan día a día con un mismo objetivo: construir comunidades más fuertes, solidarias y saludables”, finalizaron.