Country CIB, pilar en básquet para la consagración de Lomas en los Juegos Bonaerenses

Quien ponderó la labor de las jóvenes es Facundo Ledesma, entrenador de las categorías formativas de esa entidad, que resaltó su satisfacción por el logro, dado que en las temporadas pasadas, donde el distrito también fue el mejor en líneas generales, la institución de la región obtuvo la presea de plata en 2022 y la de bronce en 2023.

"La evolución del club es a pasos agigantados en este tiempo, no sólo dese la competencia interna que se genera, sino en la externa, con los torneos que venimos afrontando en gran forma", señaló el DT, que fue certero en su visión del presente: "La vara está cada vez más arriba año a año".

El conductor, que a sus 33 años tiene una extensa trayectoria con la pelota naranja, habiendo incursionado en variados clubes como Quilmes, donde empezó, pasando por Argentino de Lanús, Wilde Sporting y Defensores de Glew, entre otros, valora la actualidad del espacio que lo cobija desde hace tres temporadas. "La verdad que me genera orgullo todo lo que se ve acá", sentenció, en diálogo con este medio.

Y lo especifica no sólo por la alegría en la grilla provincial, sino también por otras pautas a nivel nacional. ¿Por qué? "Este año en las Formativas estuvimos en el Top 8, donde hay equipos históricos del básquet femenino como Vélez o Lanús, o incluso Unión Florida y Obras, y tuvimos grandes partidos, con victorias importantes, pese a que era la primera vez en ese tipo de desafíos y lo tomábamos como una experiencia para ver qué pasa", comentó. Y añadió: "Y nos encontramos con que fuimos competitivos y nos metimos entre los cuatro mejores".

En ese sentido, volvió al plano general y resaltó que "la actividad viene bárbaro, con un logro atrás del otro, creciendo deportivamente". "Todos los años vamos consiguiendo mejoras desde los resultados (la U12 salió campeona del Formativo a nivel país el año pasado, en un elenco que contó con algunas de las actuales U14 en el Bonaerense), así que venimos bien", señaló.

Y agregó, ya no sólo desde el movimiento del balón: "También avanzamos dese lo estructural, con parquet y aros nuevos, mejores materiales, siempre apostando a brindar todo lo posible a las jugadores que están en el club".

Y, con ese semblante, ¿qué espera para lo que viene? Lo siguiente: "Para 2025 siempre uno pone las expectativas cada vez más altas y queremos siempre un poco más. Pero estamos con los pies en la tierra, sabiendo que hay mucho por mejorar y crecer", afirmó. Y siguió: "Hay que laburar en eso, en los detalles, aunque esperemos que el año que viene nos traiga las mismas alegrías que éste y ojalá más, que es hermoso".

Por último, habló sobre su rol como formador, y especificó que "uno no deja de ser docente". "La practica constantemente. Atraviesan la parte deportiva muchas cuestiones humanas y por eso no se puede dejar de ser docente. Estamos siempre exigiendo desde lo deportivo, entendiendo que queremos formar atletas de alto rendimiento, no sólo en el básquet sino en lo nutricional, físico y psicológico, que las chicas entiendan que se forman como atletas, pero al mismo tiempo estamos formando personas, y ahí está entrelazado todo con la docencia", analizó.

Finalmente, llamó a sumar más chicas a las plantillas. "Mientras más temprano, mejor para la iniciación deportiva. Esta es una disciplina de equipo, que forma valores, que no solo forma jugadoras de básquet sino también personas, grupos humanos, entonces está bueno que se agreguen más familias", cerró.