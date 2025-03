Carlos Palacios faltó al entrenamiento de Boca y podría ser sancionado por Gago

Durante el domingo, el propio Palacios publicó en redes sociales una imagen en un recital realizado en Santiago de Chile, donde se lo vio junto al artista Dillom. La publicación coincidió con el fin de semana libre otorgado al plantel xeneize. En paralelo, el defensor Ayrton Costa compartió una foto de una salida nocturna el día anterior en la que también aparece junto al ex futbolista de Colo Colo.

La ausencia del delantero no sería un hecho aislado. Augusto César, periodista de ESPN, aseguró que “no es la primera vez que pasa, pero antes no se filtró”. La actitud del futbolista genera interrogantes sobre la reacción de Gago, quien ya ha demostrado una postura estricta respecto a la disciplina interna. “Tiene que tomar una decisión, porque a Cavani lo sacó del equipo por llegar dos minutos tarde a una charla técnica”, apuntó César.

La posible sanción a Palacios está bajo evaluación. “Yo lo imagino fuera del partido del domingo”, expresó el cronista partidario del Xeneize. Con apenas dos meses desde su llegada a Boca, la continuidad del delantero chileno dentro del esquema de Gago podría verse comprometida si se confirma una sanción por parte del entrenador, de cara al duelo ante Newell’s en Rosario, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Palacios venía de atravesar un conflicto con la Selección de Chile, donde incluso se retiró de una concentración para reunirse con Arturo Vidal en momentos en que este último mantenía un desacuerdo con el seleccionador nacional Ricardo Gareca. La polémica interna en la selección chilena se vio reflejada en su comportamiento actual, generando preocupación en el seno del club argentino.

En otra ocasión, el futbolista chileno fue visto en la popular entre los hinchas de la Garra Blanca, el grupo de ultras de Colo Colo, y esta actitud también generó polémica en Boca. El mediocampista fue captado en las tribunas del estadio de su antiguo club durante sus días libres tras la victoria de Boca ante Central Córdoba por la novena fecha del Apertura. A pesar de intentar pasar desapercibido con un pasamontañas, las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y desencadenaron múltiples reacciones entre los aficionados del club argentino.