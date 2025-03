Sebastián López, el hombre de los tres puntos

Esa intervención marcó un antes y un después en el encuentro, consolidando el camino hacia el 2-0 final que significó tres puntos vitales para el conjunto de Lomas de Zamora. En conferencia de prensa, el oriundo de San Nicolás de los Arroyos destacó la importancia del momento: "Hay que ir partido a partido, es muy pareja la categoría y todavía no hay un equipo que se haya consolidado y digas 'este va a ser el candidato'. Tenemos que seguir trabajando, sabemos que venimos de tres partidos muy buenos. Hay que seguir por esa senda, es la realidad y ahora se nos viene un partido muy importante también en Córdoba (ante Racing), trabajar los poquitos días que tenemos y seguir metiéndoles a todos".

Con esa aparición estelar, Sebastián López suma 80 partidos defendiendo la camiseta del Milrayitas, con un registro destacado: 37 vallas invictas y solo 60 goles recibidos . Además, esta fue la tercera vez que el arquero le ataja un penal al rival en el club. En 2023, detuvo intentos de Santiago Sala (UAI Urquiza) y Lucas Licht (Villa San Carlos). Según datos aportados por Nicolás Sansivero , historiador del club, López enfrentó 18 penales en total: atajó 3, le convirtieron 10 y los otros 5 fueron errados.

El propio jugador recordó cómo vivió el momento decisivo: "Me pidieron que lo tome con tranquilidad, que no me apure, que entre al calor lo mejor posible. El penal lo consulté con algunos compañeros, en ningún momento miró el arco, ni a mí tampoco, me la jugué fuerte y cruzado y salió así, pude sacar la pelota hacia un costado y pudimos mantener el arco en cero".

La última vez que un arquero de Los Andes atajó dos penales consecutivos fue en la temporada 2005/06, cuando Matías Carnival contuvo los intentos de Jorge Ribolzi (Defensores de Belgrano) y Lucas Concistre (Sportivo Italiano). En esta ocasión, López se sumó a esa lista privilegiada, siguiendo la línea de Mariano Monllor , quien había atajado un penal a Santiago Coronel (Atlanta) en la fecha anterior.

Sobre el desarrollo del partido, López destacó cómo el equipo supo adaptarse a las circunstancias: "Supimos defendernos sin la pelota, cuando este es un equipo que se defiende mucho con la pelota, tiene jugadores de mucha tenencia, de muy buen pie, buscan jugar, asociarse. Nos tocó aguantar un poco más, si bien Tristán Suárez nos doblegó por las bandas que terminaron en centros, estuvimos muy bien y eso nos tiene que fortalecer para lo que viene".

El arquero, quien llegó al club en 2023 de la mano de Guillermo Szeszurak, reafirmó su importancia como una de las figuras del plantel, tanto dentro como fuera de la cancha. Su experiencia y capacidad para resolver situaciones críticas son claves en un equipo que busca consolidarse entre los protagonistas del torneo.