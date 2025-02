Crece la intranquilidad en Almirante tras el empate ante Defensores Unidos

En la era “Del ahora, y que sea ya” nada que no sea ganar sirve, no hay paciencia, sobra intolerancia, y encima escasea la empatía. Almirante igualó 1 a 1 ante Defensores Unidos el pasado finde en el Fragata Sarmiento y la intranquilidad sube a niveles insospechados. Sin embargo, la situación está edificada con apenas tres fechas. Demasiado poco, pero es la realidad imperante. Por ello, el equipo de Nardozza, que no dejó la mejor imagen, empezó a sentir las primeras reprobaciones.