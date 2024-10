Cuatro delincuentes robaron casa quinta y dos intentaron huir en un colectivo de línea: los atraparon

Se trata de un hecho de película que de milagro no salió bien para los ladrones. El rápido accionar de las fuerzas policiales hizo que cayeran en la trampa y que quedaran aprehendidos tras haber cometido un brutal robo en una vivienda de la zona de La Capilla. Las víctimas se comunicaron con el 911 y aportaron datos precisos y necesarios para que estos no se salieran con la suya. Por otro lado, los presentes que estaban en el ómnibus no entendían lo que pasaba y tampoco lo podían creer.

Ocurrió en las primeras horas del lunes, cuando un grupo comando de cuatro malvivientes, se metió en una quinta en el fondo de Florencio Varela. Asaltaron a una familia entera, maniataron a sus víctimas y causaron estragos durante un rato largo. Bajo amenazas, les exigieron que entregaran sus pertenencias. En sintonía, obtuvieron un jugoso botín que contemplaba joyas, aparatos de electrónica y también dinero en efectivo, aunque no se especificó qué cantidad. Tras eso, se dieron a la fuga.

Según pudieron divisar, estaban a bordo de un auto, el cual tenía pedido de captura. Pero cuando llegaron a la salida de la cinta asfáltica, se dividieron, bajaron, y dos de ellos se subieron a un colectivo de la línea 500, perteneciente a la empresa San Juan Bautista. Escondieron sus armas y se mezclaron con los pasajeros como si fuesen un grupo más. Hasta allí, nadie notó nada raro, aunque minutos más tarde la situación se salió de control.

Al llegar a la altura del 1400 por la Ruta 53, un móvil policial de la Comisaría Quinta frenó el ómnibus y un grupo de agentes hicieron bajar a los transeúntes. Rápidamente fueron contra los delincuentes, quienes no opusieron resistencia y fueron esposados.

No entendieron cómo habían caído y, de hecho, fue de la manera menos pensada. Uno de los teléfonos celulares tenía la ubicación constante activada. Al irse del lugar del ilícito, la víctima a la cual le pertenecía le compartió a los uniformados su localización y ello les permitió atraparlos.

Quisieron salvarse, pero no lograron explicar la procedencia de todos los objetos que llevaban encima. A los hampones, en sintonía, los subieron a un patrullero a la vista de todos los pasajeros y vecinos y hubo un serio descontrol en el tránsito, ya que el colectivo quedó varado en medio de la calle. Es importante resaltar que no hubo ningún tiroteo como así tampoco trifulcas y, en consecuencia, no se lamentaron heridos al respecto.