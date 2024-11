CUQ fue anfitrión pero se quedó en los cuartos de final entre las chicas

El Celeste, con puntaje perfecto en la fase de grupos, no pudo con La Plata en los play-off, que luego iba a llevarse la corona. Municipalidad de Berazategui participó pero no pasó la ronda inicial.

Se desarrolló una nueva edición del Seven de rugby en la rama femenina y Círculo Universitario de Quilmes fue el anfitrión, con una labor positiva, aunque no pudo acceder al duelo por la gloria, ya que se quedó en el camino en los cuartos de final al perder con La Plata, el mejor no sólo en este diseño sino también en el Campeonato 12 convencional de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que terminó siendo el campeón al superar en el cruce estelar a La Salle.