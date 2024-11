Damián Adín: "No hay que desesperarse"

El Decano comenzó la semana de trabajos con la mente puesta en un sólo objetivo: ganar en Mataderos. Consciente de las dificultades que le propone el reglamento y aún con la sangre en el ojo por lo que fue el empate sin goles en el Estadio Centenario, el margen de error no existe, pero sí la motivación y el deseo de llevar al elenco de la región a lo más alto del fútbol argentino.

Dentro del campo de juego, Adín disputó la ida en un gran nivel y fue parte importante de la solidez en el fondo y en la generación de juegos por la banda derecha, lo que lo ubicará como una fija en la vuelta, programado por la Asociación del Fútbol Argentino para el sábado a las 19.

"Estamos con bronca que no pudo entrar, creamos muchas situaciones pero estamos tranquilos porque se dejó todo", reconoció luego de la igualdad en casa, mientras que sumó: "Creo que después de errar un penal el bajón fue mínimo, lo seguimos buscando, seguimos lastimando. Fue importante el aliento de la gente que no dejó que nos cayéramos. Nos hicimos protagonistas del partido y creo que así fue, fue una lástima que no pudimos convertir".

Además, palpitó lo que será el juego en el República de Mataderos, un reducto casi imposible para los rivales que visitaron al Verdinegro a lo largo de la temporada regular: "Son 90 minutos, no hay que desesperarse, pero es importante la solidez. El gol puede llegar en cualquier momento".

Desde lo planificado por el cuerpo técnico, el plantel trabajó por la tarde sin descanso y con mayoría de trabajos livianos para empezar a recuperar las piernas para los titulares. El resto, realizó fútbol en espacios reducidos.