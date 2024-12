Defensa y Justicia confía en lograr la clasificación a la Sudamericana

El empate contra Sarmiento en Junín no dejó del todo conforme al cuerpo técnico. A pesar de comenzar abajo en el marcador, el rápido empate de Benjamín Schamine lo dejó por delante con más de 60 minutos para poder conseguir un triunfo, pero no salió del 1 a 1. Este escenario plantea la obligación de sumar de a tres ante el Tatengue, porque caso contrario, no alcanzará el objetivo de meterse en los certámenes internacionales.

Desde lo numérico, el Halcón quedó con 57 unidades, debajo de los 58 de Lanús que entra por la ventana a la Sudamericana y de los 59 del elenco santafesino, por lo que le podría arrebatar su lugar en el Norberto Tomaghello.

De este modo, De Muner tendrá que planificar una verdadera final por lo que significará volver a ver los colores de la institución recorriendo el continente. La mala noticia tiene que ver con la situación del volante central.

Gutiérrez se ausentó del cruce ante el Verde por su expulsión contra Godoy Cruz. Y durante el fin de semana, se dio a conocer el boletín oficial por lo que tendrá dos fechas de sanción y dos meses sin la posibilidad de ser capitán del club. En consecuencia, tampoco estará en la despedida del campeonato.

Por otro lado, el rendimiento de Darío Cáceres no fue el deseado en el último cruce, por lo que Soto regresará a la consideración como titular.

Por último, el volante con pasado en Boca no estará en la nómina de convocados porque también llegó al límite de tarjetas amarillas, lo que hará que ya no vuelva a jugar en el semestre.