Deportista del Club Lanús se destacó en torneo nacional de la categoría Sub 23

La dama Granate se lució en la competencia atlética en el CENARD y sigue sumando pergaminos en representación del club. No sólo ganó la posta 4x100 metros y fue campeona nacional, sino además sobresalió en los 100 metros llanos, al clasificar a la final y obtener el séptimo puesto.

Ana Paula es atleta en Lanús desde 2021 y y su fuerte son las pruebas de 200 metros llanos, en las cuales descolló en los Nacionales Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

Actualmente se encuentra entre las mejores diez del Ranking Nacional en 100 metros llanos y fue Campeona Bonaerense en 2023 de la misma categoría.

Es parte del Running Team Lanús junto a Franco Tarantino, y Juan Pablo Santillán, con los cuales ha competido desde hace seis años, con total éxito y compromiso.