Desagastizabal bancó a Los Andes de cara a la final

El Duende es sinónimo de Los Andes y de gloria. Su figura sigue estando ligada a aquel festejo que cumple 24 años y que, con una gran campaña, le valió ser sinónimo del ADN Milrayitas. El ex atacante habló con Deportes del Sur y se mostró optimista: "En Lomas no se vio superioridad de Colegiales, más allá de que no fue un buen partido. Creo que Los Andes viene procesando lo que fue un mal Clausura tras haber salido campeón. No llegó bien a esta final, pero con sus armas tuvo sus chances", destacó el exdelantero, quien enfatizó que la historia del Milrayitas le da a sus jugadores la obligación de dejar todo en la cancha.

De Sagastizábal, querido ídolo del club, también se refirió a la hinchada: "La gente de Los Andes merece una alegría tras varios años de malas campañas. No será fácil, pero creo que hay un buen plantel para poder quedarse con la llave y el ascenso. Ojalá podamos lograrlo, el cariño que le tengo a este club es enorme y quiero un Los Andes grande en la categoría que le corresponde", concluyó, confiado en la fuerza del equipo para cumplir el sueño de regresar a la Primera Nacional.