Desbarataron un desarmadero ilegal de vehículos en Varela

Se trata de una serie de hechos que desencadenaron en un mega operativo que fue llevado a cabo con éxito por uniformados de la Policía Bonaerense y de la Delegación Departamental de Investigaciones. Así las cosas, descubrieron que la trama era más grande de lo que pensaban y el foco sigue puesto en el caso para saber si estaban articulados con grupos comando o lo hacían por su cuenta. Es por ello que las fiscalías varelenses y quilmeñas trabajan en conjunto con los damnificados.

El episodio del allanamiento tuvo lugar en las últimas horas en un extenso predio situado en Ingeniero Allan. La zona está realmente descampada y se torna complejo en ocasiones descubrir qué actividades ilícitas se llevan a cabo, teniendo en cuenta la falta de cámaras de vigilancia y la nula presencia de vecinos en los alrededores. Sin embargo, se acumularon denuncias por el hurto de vehículos en la vía pública, como así también de robos a mano armada tanto en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

En el mencionado sitio, los agentes policiales procedieron a identificar y detener al encargado, al cual encontraron en plena acción y con una increíble cantidad de pruebas que poco a poco lo iban delatando. Sin ir más lejos, poseía una increíble cantidad de autopartes que iban desde radiadores, motores con la numeración suprimida, butacas, puertas, paragolpes, guardabarros, ópticas, vidrios y demás. En total, sin desarmar tenía nueve autos y un camión.

Por otro lado, le quitaron un arma de fuego que estaba apta para su utilización y que no tenía su correspondiente identificación. Lo cierto es que los investigadores trabajan para saber cual es la relación que mantenía con los grupos delictivos que se encargaban de traerles los vehículos o si eran ellos mismos los que los buscaban. Por el momento, no hay más detenidos aunque entienden que el sindicado no trabajaba en soledad.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Varela y la N°12 de Quilmes y todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia. El aprehendido deberá brindar su testimonio y dar explicaciones por las autopartes que estaban en su poder. Así las cosas, esta peligrosa red quedó desbaratada y los vecinos piden que sea definitivo.