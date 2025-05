Destacado regreso de piloto de la región a la Clase 3 del Turismo Pista

El crédito de El Pato se mostro entusiasmado con su retorno rosarino en el Pista y va por más en la próxima fecha: "Todo será un aprendizaje y espero estar más fino en la carrera que viene en Concepción del Uruguay. Se puso bastante competitivo el Turismo Pista y me alivia haber sido uno de los mejores clasificados y de los mejores autos que hizo el giro mas veloz. En la final hicimos cambios y pues a punto que no me convencieron, pero avanzamos en todas las vueltas, progresamos en todos los giros".

Y agregó: "Pienso que este es el camino correcto, aspiramos al podio y el equipo me esta ayudando fuertemente para que podamos alcanzar esos resultados que nos marcaron hace años".