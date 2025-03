Detenido al intentar robar elementos de instalación de Aguas Argentinas en Varela

Lo sucedido no solo preocupa a las autoridades, sino que pone en alerta a los vecinos, que son víctimas muchas veces de estos hechos delictivos en los cuales se ven posteriormente privados de los servicios básicos como el agua, la luz o el gas. Cabe destacar que este no llegó a lograr su cometido, pero rompió algunas cosas y creen que, en caso de no haber sido descubierto, podría haber causado un verdadero desastre.

Todo comenzó durante la madrugada en la intersección de la Avenida Calchaquí y Santa Isabel, en las inmediaciones de una garita de AySA. Allí los operadores municipales que trabajan con las cámaras indicaron a las autoridades policiales que habían divisado a un sujeto realizando maniobras extrañas en la puerta del lugar. Es por ello que un patrullero se dirigió al mencionado punto e interceptaron al hampón, que salió corriendo por varias cuadras dentro del barrio hasta llegar a la intersección con la Avenida Bosques.

Al delincuente, de 44 años, lo atraparon y le quitaron su bolso, el cual estaba lleno de herramientas de todo tipo. Según explicaron, quiso robar la bomba de agua, cables y aquello que pudiese encontrar y fuese de su interés. Llegó a doblar una puerta de chapa y fue capturado cuando estaba por cortar el candado con una pinza. Las consecuencias de ello hubiesen perjudicado a todos los vecinos.

Eso se debe a que habrían quedado privados de los servicios, al igual que sucede en otros puntos del distrito constantemente. De hecho, la modalidad creció a tal punto que hay bandas que se dedican a hacerse pasar por trabajadores de las empresas para robar a plena luz del día y con total impunidad.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de Quilmes. Por otro lado, el aprehendido está alojado en la Comisaría Cuarta de Varela a la espera de lo que las autoridades decidan hacer.