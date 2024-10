Detienen a sujeto acusado de querer matar a su ex pareja e hijos e intentar quemar la casa

Ocurrió durante la jornada del domingo, aunque fueron varios días de angustia para la parte damnificada, ya que no sabían en qué podía terminar todo y lo más probable es que ocurriera un terrible desastre. Cabe destacar que los efectivos convocados a través del 911 llegaron a la escena de los hechos una vez culminada la tensa situación y se llevaron al hombre a la seccional, donde quedó alojado y se le inició una causa por los daños causados. Mientras tanto, esperan avances para que no vuelva a atacar.

Según explicó el hermano del acusado a los agentes policiales, todo comenzó a la mañana, en una vivienda situada en la calle La Rioja al 4200. Allí estaba un hombre de 42 años, con un elemento cortopunzante en su mano y deambulando en la vía pública. Para aquel entonces, la situación se había calmado, aunque había amedrentado a su ex mujer y madre de sus hijos, quien reside en dicho domicilio. También estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Llegó a la casa y quiso prenderla fuego, aunque por suerte no pudo llevar a cabo su cometido. Tras eso, amenazó de muerte a la mujer y fue justamente su hermano el que lo calmó para que no hiciera más destrozos. Le explicó a los uniformados que ambos estaban viviendo una crisis de pareja y que no podían controlar al agresor. Es por ello que lo buscaron, lo esposaron y lo llevaron a la Comisaría Quinta de La Cañada.

Minutos más tarde, su ex esposa se apersonó en la seccional con sus hijos para testificar y pedir seguridad ante el lamentable episodio. Dijo que desde el 11 de octubre estaba sufriendo amenazas de muerte y que casi llega a concretarlas. Por otro lado, se dio aviso a las fuerzas de la Comisaría de la Mujer y la Familia y los juzgados respectivos para que la auxilien en este complejo momento.

El violento permanece detenido, aunque no saben hasta cuándo lo tendrán encerrado y eso les genera muchísimo temor. Además, no solo es un peligro para su círculo cercano, sino que también para el barrio, debido a que andaba armado por la vía pública.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 10 del Departamento Judicial de Quilmes y fue caratulado como “Lesiones, amenazas y daños, en contexto de violencia de género”. Esperan que el fiscal tome medidas severas para que no vuelva a salir por un largo tiempo, ya que la víctima sigue amenazada y cree que puede ser asesinada.