Detuvieron a sujeto que asesinó a un vecino a puñaladas en Ezpeleta

Se trata de un lamentable y evitable hecho que tuvo lugar durante el fin de semana y que arrastraba cierta bronca desde mucho antes. Sin embargo, a pesar de las amenazas, no creyeron que el desenlace se diera de esta manera y ahora investigan el móvil de la trifulca para conocer los motivos que desencadenaron en este homicidio. Así las cosas, hay consternación en el barrio por lo vivido en las últimas horas.

Todo comenzó en la tarde del domingo, cuando Jonathan Nahuel García fue abordado por un sujeto, con quien se había peleado fuertemente el fin de semana anterior. El hombre fue hasta donde vivía García, en la intersección de José Hernández y Monroe, se agarraron a trompadas y después le asestó varias puñaladas que lo dejaron malherido y con una pérdida de sangre considerable. De inmediato se escapó corriendo de la escena y la víctima, como pudo, caminó hasta Avenida Argentina y Río Negro para pedir ayuda a los vecinos.

Lo cierto es que los transeúntes llamaron al SAME y una ambulancia lo trasladó con signos vitales al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, aunque falleció a poco de ingresar ya que las heridas fueron profundas. En sintonía, agentes policiales de la Comisaría Primera de Quilmes empezaron a buscar al acusado del asesinato, quien para ese momento había desaparecido de todo radar y nadie tenía información al respecto.

Familiares de la víctima fueron hasta su vivienda y a modo de represalia la destruyeron y la prendieron fuego. No hubo heridos al respecto y tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios, operarios de Tránsito, Defensa Civil y el Comando de Patrullas para que la situación no afectara a terceros. Las llamas no afectaron a otros domicilios y tras eso, quienes se acercaron, una vez realizado el descargo, desalojaron el lugar.

El agresor se dio a la fuga con su moto, a la cual dejó abandonada en Lanús. Con el vehículo ya capturado por los oficiales de la Policía, pudieron recrear el recorrido a través de las filmaciones de vigilancia y lo capturaron en el partido de Avellaneda. Fue trasladado a Quilmes y ahora afronta una causa por “Homicidio”, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5.

Es importante resaltar que las autoridades trabajan para determinar y conocer qué hubo detrás de este conflicto y si hay o no más implicados al respecto.